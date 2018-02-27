Брянец подарил подруге сеанс красоты и навязчивую рекламу

Брянские антимонопольщики разбирались в запутанном деле о навязчивой телефонной рекламе.

Как сообщили в региональном УФАС, женщина пожаловалась на поступающие звонки рекламного характера с предложениями от косметологического центра. В УФАС возбудили дело о нарушении закона о рекламе, поскольку распространение рекламы без согласия абонента не допускается.

В косметологическом центре не смогли представить такого согласия. Сотрудники центра пояснили, что один из клиентов решил передать часть своей процедуры своей подруге в качестве подарка. Поэтому и был сделан рекламный звонок.

В отношении центра будет возбуждено административное дело.