Брянец подарил подруге сеанс красоты и навязчивую рекламу
Брянские антимонопольщики разбирались в запутанном деле о навязчивой телефонной рекламе.
Как сообщили в региональном УФАС, женщина пожаловалась на поступающие звонки рекламного характера с предложениями от косметологического центра. В УФАС возбудили дело о нарушении закона о рекламе, поскольку распространение рекламы без согласия абонента не допускается.
В косметологическом центре не смогли представить такого согласия. Сотрудники центра пояснили, что один из клиентов решил передать часть своей процедуры своей подруге в качестве подарка. Поэтому и был сделан рекламный звонок.
В отношении центра будет возбуждено административное дело.
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