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Как помочь «лишним людям»?

Опубликовано 28-02-2018, 23:40

Ольге 40 лет. Сейчас вместе с десятилетним сыном она живёт в Москве – в своё время семья продала квартиру в небольшом городке на Урале и взяла ипотеку, которую выплачивает до сих пор. Ольга признаётся: в последние годы она неплохо зарабатывает, вот только сына видит в лучшем случае на выходных. Чтобы прокормить семью, женщина вынуждена браться за любой приработок. Что уж тут говорить о личной жизни, которую всё-таки хотелось бы устроить…
Антону – 25. Три года назад он окончил один из известных технических вузов. Тогдашнему выпускнику казалось, что перед ним открыты все пути. Но что-то пошло не так… Постоянной работы у Антона нет – только случайные заработки в интернете. Поиск работы забирает всё больше времени и сил. «Я бы даже переехал в другой город, если бы мне предложили хорошую должность», - признаётся он.
Что объединяет эти, казалось бы, очень разные истории? Никого из их героев нельзя назвать «бедным» в строгом смысле слова, но и до полноценной достойной жизни каждому из них далеко. В России не ведётся статистика подобных случаев. А между тем, благополучие общества напрямую зависит от того, станет ли в нём меньше вот таких «лишних людей».
Эту проблему регулярно поднимает в Государственной Думе фракция ЛДПР и её лидер Владимир Жириновский. В начале февраля фракция предложила внести поправки в два федеральных закона, которые касаются неполных семей. В России детей воспитывают 5 млн. одиноких матерей и 1 млн. одиноких отцов. Сейчас государство поддерживает только малоимущих одиночек с детьми – тех, чей доход ниже прожиточного минимума. ЛДПР выступает за то, чтобы расширить круг претендентов на социальную помощь. После внесения соответствующих изменений, на неё смогут претендовать одинокие родители, у которых среднедушевой доход превышает прожиточный минимум не более чем на 20%. Это означает, что Ольга больше не будет считать каждую копейку и работать ночами. А её сын – в полной мере почувствует материнскую заботу.
«В нашей стране не должно быть безработных, бездомных и голодных», -
комментирует инициативу депутатов Жириновский. Чтобы решить проблемы самых незащищённых, по его мнению, нужно создать достойные условия для тех, кто хочет и может обеспечить себя сам, немного поддержав их в трудный период.
А вот ипотечные кредиты в ЛДПР считают злом. «Только жилищные кооперативы или строит и продаёт государство. Но убрать эту грабительскую ипотеку», - заявил Владимир Вольфович в одном из недавних интервью. Конечно, как в Советском Союзе, уже не будет, но и бессовестно наживаться на жилищной проблеме у банкиров не получится.
Чтобы облегчить трудоустройство, Владимир Жириновский призывает создать всероссийскую базу вакансий для молодых специалистов и помогать таким, как Антон, перебираться в другие регионы, если там для них найдётся работа. В городах можно будет восстановить молодёжные жилищные кооперативы, а в сельской местности вообще выделять участки бесплатно.
Некоторые предложения ЛДПР могут показаться чересчур «новаторскими». Но в основе их лежит не разрушительный принцип «отнять и поделить», а разумная адресная поддержка со стороны государства.

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