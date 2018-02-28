Брянский водитель, скрывшийся после ДТП, заплатил пострадавшему 100 тысяч

33-летний брянский водитель устроил аварию на трассе и, не останавливая машину, скрылся.

Как сообщили в региональной прокуратуре, ДТП произошло днем 13 июня прошлого года на трассе Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Белоруссией. Водитель Skoda Octavia, житель Дубровского района, пошел на обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен. Превысив скорость, он создал аварийную ситуацию для встречной машины.

Чтобы избежать столкновения, двигавшийся по «встречке» водитель выехал на обочину – машина вылетела в кювет и перевернулась. Водитель получил тяжелые травмы.

Виновник аварии скрылся, не сбавляя скорости. Его нашли благодаря записи видеорегистратора одного из очевидцев.

В суде он полностью признал свою вину и добровольно компенсировал пострадавшему моральный вред – 100 тысяч рублей.

Суд приговорил его к году девяти месяцам ограничения свободы. В течение года ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Приговор вступил в силу.