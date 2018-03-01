Из гипермаркета в Брянске изъяли 178 килограммов опасной говядины

В Брянске гипермаркет торговал говядиной неизвестного происхождения.

Как сообщили в региональном управлении ветеринарии, во время контрольно-надзорных мероприятий в одном из крупных гипермаркетов Брянска специалисты выявили нарушения требований ветеринарного законодательства.

В гипермаркете хранились 10 блоков замороженного мяса неизвестного происхождения, предположительно, говядины, общей массой 177,85 килограмма. Маркировки на мясе не было, ветеринарные сопроводительные документы работники гипермаркета также не смогли предъявить.

В отношении должностного лица составлен административный протокол. Мясо из гипермаркета изъяли – его отправят на утилизацию.