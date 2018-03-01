Брянский водитель мечтает об уважении на дорогах

Брянский водитель Женя Джонов призвал автомобилистов к взаимоуважению.

«Дорогие автолюбители, сегодня ехал с работы и заметил неприятные моменты – никто никого не пускает, – 2 марта написал Женя Джонов в автогруппе в соцсети. – Не забывайте, какие щас погодные условия. Давайте проявлять друг к другу уважение и внимание».

По его словам, «немного добра – и будет меньше аварий и злости на дорогах».

Большинство пользователей поддержали позицию автора поста. Один из них при этом отметил, что однажды стал «свидетелем ДТП, в котором пострадали люди, из-за «уступальщика».

«Причем он сам не пострадал, а создал условия для аварии, медвежью услугу для двух других автомобилей», – рассказал он.