Жильцы ветхого дома взывают к совести брянского правительства

Жильцы ветхого дома в Бежицком районе Брянска воззвали к совести чиновников.

Снимки старого дома с разрушающейся крышей местные жители распространили в соцсетях. «Наша крыша скоро рухнет, – комментирует фото их автор под ником Инесса Фукс. – Жители аварийного дома 32 по Вокзальной призывают чиновников и правительство к совести».

«О совести вспомнили! Денег нет, но вы держитесь!», «25 лет назад я в этих домах видел точно такую же дранку, торчащую со стен и потолка. Ничего не изменилось», – отмечают брянцы, в комментариях к посту.













