Мартовская метель засыпала Брянск снегом
На Брянск обрушился сильный снегопад.
Коммунальщики не справляются с расчисткой дорог, жалуются в соцсетях жители областного центра. В результате в воскресенье, 4 марта, пешеходы вынуждены преодолевать огромные сугробы, автомобилисты также сообщают о проблемах с движением.
«В Брянске совсем перестали чистить снег. Люди не могут пройти на работу пешком не то что проехать на машине!», «За три дня в городе, не на окраине даже, видел один (!) грейдер. Проехать нигде невозможно», – возмущаются брянцы.
Аналогичная ситуация сложилась и в районах области. «В Клинцах даже центральные улицы не чистят, а тупо посыпают по сугробам песок и соль, надеясь, что начнет сам таять от таких мер», – рассказал один из местных жителей.
Бывший сотрудник Брянского МЧС Александр Лебедев отмечает, что «погода обнажила непродуманную, показушную, не нужную деятельность ГУ МЧС». «Целую неделю нас оповещали о развертывании МЧС пунктов обогрева, где можно отдохнуть, зарядить телефон, попить чай, вызвать тяжелую технику. Это было до выпадения снега, после того как снегом завалило всю область, об этих пунктах не слышно», – заявил он.
Напомним, в воскресенье синоптики снова прогнозируют сильные снегопады в Брянской области.
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