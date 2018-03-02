Авиарейс Санкт-Петербург – Брянск отменили из-за снегопада

4 марта отменен авиарейс Санкт-Петербург – Брянск.

Об этом сообщили в группе Брянского аэропорта. «Уборочная техника есть, ее мало, но она есть, но со снегопадом, который шел сутки, видимо, уже не справились. И Белгород, и Воронеж не принимают рейсы в любую погоду, например, пару дней назад в Белгороде не смог сесть рейс «Аэрофлота», – отмечают в группе.

По данным группы Международного аэропорта «Брянск», всего за прошедшую зиму было отменено два рейса.

Несмотря на календарную весну, в Брянскую область пришли сильные снегопады. В воскресенье, 4 марта, синоптики также прогнозируют снег.