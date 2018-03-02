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Брянский журналист снял на видео собаку с трупом кота

Опубликовано Сегодня, 08:00

Брянский журналист Александр Чернов стал свидетелем взаимодействия животных в городской среде.

Видео он распространил в соцсети. На записи видно, как у подъезда жилого дома бездомный пес треплет труп кота. Вторая собака попыталась его отогнать – между животными завязалась «перепалка». «Немного вам трэшевого котика в ленту», – озаглавил видео Чернов.

Он рассказал, что ролик о животных нравах он снял на улице Фокина в Советском районе.

«Тут сложно что-то, да и не нужно, наверное, ничего комментировать – все в кадре, все в этих 14 секундах. Лично я сильно офигел, увидев и успев запечатлеть все это. Место действия – центр Брянска, ул. Фокина, около одного из поповских домов (поп ни при чем, понятное дело), 2 марта 2018-го. Просто, наверное, стоит лишний раз задуматься, насколько небезопасно на брянских улицах», – отмечает он.

Видео вызвало дискуссию между брянцами. «Мы же не истерим, когда кошка догоняет мышку! В чем проблема. Собака наконец догнала кошку!», «Это природа. Бездомные собы замучали котика. Холодно, голодно, выживают как могут. Народ выбрасывает, они плодятся. Хорошо, если жрать котика не станут... Вот это все – отражение нашего социума, 1 в 1. Это наше отношение к ним и друг к другу», – считают одни.

«Бездомные животные пожирают друг друга на улицах города, где могут быть дети без взрослых, люди, очнитесь, какие санитары? Какая природа? Завтра эта «природа» подчистит вас, когда вы вечером поскользнетесь на нечищеных улицах и дорогах. Тогда закон выживания будет в полном действии», – пишут другие.

Сам Чернов опасается, что «собаки могут воспринять проходящего рядом человека как конкурента за добычу… а ребенка и порвать могут».

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