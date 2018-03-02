Жильцы дома в Брянске наняли трактор, чтобы расчистить двор
Жители Брянска самостоятельно пытаются справиться с последствиями снегопада.
Напомним, в минувшие выходные на Брянскую область обрушились сильные метели. Март водители и пешеходы встретили в непролазных сугробах. В воскресенье, 4 марта, коммунальщики приступили к расчистке городских улиц. При этом многие брянцы, не дожидаясь коммунальщиков, сами взялись за лопаты.
Некоторые пошли еще дальше. «Пока все плачут и ждут, пока им почистят снег во дворе многоквартирного дома, мы наняли трактор и в 9 утра весь двор был чистый. Просто любят все только жаловаться! Ул. Литейная, 68», – рассказал в соцсетях житель Бежицкого района.
«Ага, и сделай сам, и коммуналку заплати. Отличная идея», «Деньги лишние – нанимайте», «Люди не ноют, а требуют элементарное, за что платят!!! Мы каждый месяц платим за содержание и текущей ремонт по 500 рублей, а в доме ни уборщицы, ни дворника, ни коммунальщиков, которые адекватно убирают сосульки с крыш!!! Давайте сами трактор нанимать, подъезды мыть, сосульки сбивать и при этом продолжать платить нашим УК», «Хорошая попытка, управляющая компания!» – возмущаются брянцы в ответ.
Также горожане сообщают, что во многих брянских дворах в сугробах увязали даже тракторы, пытающиеся их расчистить. «А к нам такой трактор приехал и застрял, вытаскивал его другой трактор», – пишут они.
Новости регионов
На Кирова авто врезалось в мусоровоз, на Нормандии-Неман стоят троллейбусы, а на Витебке - серьезное ДТП
Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»
Ростелеком совместно с дочерней компанией РТЛабс реализовал для пользователей Сбербанк Онлайн, Почта Банк Онлайн (интернет-банк и мобильный банк) и Тинькофф Банка возможность подтвердить свою учетную запись на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). Сервис оказывается банками бесплатно.
В предпраздничные и праздничные дни с 7 по 12 марта изменится расписание пригородных поездов Московской железной дороги, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Международного женского дня.
Группа компаний «Надежда» объявила о продлении распродажи квартир в сданных домах микрорайона «Мичуринский». Стоимость жилья от 24 999 рублей за квадратный метр!