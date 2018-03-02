Жильцы дома в Брянске наняли трактор, чтобы расчистить двор

Жители Брянска самостоятельно пытаются справиться с последствиями снегопада.

Напомним, в минувшие выходные на Брянскую область обрушились сильные метели. Март водители и пешеходы встретили в непролазных сугробах. В воскресенье, 4 марта, коммунальщики приступили к расчистке городских улиц. При этом многие брянцы, не дожидаясь коммунальщиков, сами взялись за лопаты.

Некоторые пошли еще дальше. «Пока все плачут и ждут, пока им почистят снег во дворе многоквартирного дома, мы наняли трактор и в 9 утра весь двор был чистый. Просто любят все только жаловаться! Ул. Литейная, 68», – рассказал в соцсетях житель Бежицкого района.

«Ага, и сделай сам, и коммуналку заплати. Отличная идея», «Деньги лишние – нанимайте», «Люди не ноют, а требуют элементарное, за что платят!!! Мы каждый месяц платим за содержание и текущей ремонт по 500 рублей, а в доме ни уборщицы, ни дворника, ни коммунальщиков, которые адекватно убирают сосульки с крыш!!! Давайте сами трактор нанимать, подъезды мыть, сосульки сбивать и при этом продолжать платить нашим УК», «Хорошая попытка, управляющая компания!» – возмущаются брянцы в ответ.

Также горожане сообщают, что во многих брянских дворах в сугробах увязали даже тракторы, пытающиеся их расчистить. «А к нам такой трактор приехал и застрял, вытаскивал его другой трактор», – пишут они.