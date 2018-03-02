«Бесконечный трындеж»: Чернов призвал брянского губернатора взяться за лопату

Брянский журналист Александр Чернов выступил с резкой критикой бездействия властей после сильного снегопада.

Напомним, в минувшие выходные в Брянской области выпало рекордное количество снега. Последствия снегопада коммунальщики устраняют до сих пор. Не дожидаясь их, многие брянцы сами взялись за расчистку дорог и дворов.

«Лучшая подготовка к президентским выборам – снег с улиц и дорог убрать, а не гундеть постоянно об ошибках прежнего губернатора», – заявил на своей странице в соцсети журналист Чернов.

По его словам, «наши драгоценные власти стали вдруг громко, через подконтрольные СМИ и троллей в соцсетях, громко бубнить о том, что жителям Брянщины неплохо бы самим взяться за лопаты и убрать снег самостоятельно».

«Ребята, вы вообще о чем?!», – так и хочется спросить всех вот этих властных товарищей на белом глазу. Для чего вы все тогда мне нужны, а? На кой ляд я плачу немалые налоги? Чтобы вы все потом получали свои нехилые зарплаты и без конца катались по области, разрезая красные ленточки и устраивая псевдонужные «встречи с населением», при этом хвалили себя, захлебываясь от признательности к самим же себе? – возмущается он. – И, да, многие брянцы выходят на борьбу со снегом. Им ничего просто не остается. Однако я что-то не видел задействованной на борьбе со снежными заносами боевой команды во главе с брянским губернатором, председателем облдумы или их замами (а также замами замов, не поверите, такие тоже есть плюс их помощниками). Не видел я с лопатой (может, прячется где в сугробе?) и того же Александр Коробко, кто не знает, – регионального «министра правды» (в должности замгубернатора), под которым «ходят» все дружественные областной власти СМИ. Это ж какое несметное войско может получиться, если им всем вручить по их же призыву лопаты и поставить чистить дворы и дороги! Думаю, проблема снежного апокалипсиса тогда бы вмиг была решена».

Александр Чернов также обратился к губернатору Александру Богомазу. «Не бесконечный трындеж о своих успехах и достижениях, уважаемый Александр Васильевич, будет свидетельствовать о достойно проведенной подготовке региона к президентским выборам, а решение таких вот, как очистка заваленных снегом улиц и дорог, повседневных проблем. Причем не авральное их решение, а систематический к ним подход. И каждодневные стрелы негодования в адрес предшественников ситуацию точно не сдвинут с мертвой точки. Пора бы уже поменять стиль поведения: обрыднело, в самом деле, одно и то же, будто заезженную пластинку, слушать», – заключил он.