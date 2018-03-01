«Безнадежность по-брянски»: откапывающую машину женщину сняли на видео
В Брянске женщина, откапывающая автомобиль из сугроба, стала героиней видео.
Запись в Сети опубликовал блогер Николай Виткевич. На ней видно, как женщина пытается вызволить свою машину из снежного плена после недавнего снегопада. Двор при этом никто не расчищал.
«Безнадежность по-брянски: до ближайшей колеи 30 метров, – отмечает Виткевич. – Не дождавшись коммунальщиков и управляющих компаний, люди начали раскопки... Дама решила совочком откопаться, а выезда оттуда вообще нет. Интересно, сколько часов она будет откапывать свою машинку. Да здравствуют коммунальные службы города Брянска!».
Напомним, за время снегопада с улиц Брянска вывезли 3700 кубометров снега. Работы продолжаются по сей день.
Новости регионов
Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»
Ростелеком совместно с дочерней компанией РТЛабс реализовал для пользователей Сбербанк Онлайн, Почта Банк Онлайн (интернет-банк и мобильный банк) и Тинькофф Банка возможность подтвердить свою учетную запись на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). Сервис оказывается банками бесплатно.
Брянские железнодорожники продолжают непрерывные работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов для обеспечения безопасности и надежности движения поездов.
Группа компаний «Надежда» объявила о продлении распродажи квартир в сданных домах микрорайона «Мичуринский». Стоимость жилья от 24 999 рублей за квадратный метр!