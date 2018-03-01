«Безнадежность по-брянски»: откапывающую машину женщину сняли на видео

В Брянске женщина, откапывающая автомобиль из сугроба, стала героиней видео.

Запись в Сети опубликовал блогер Николай Виткевич. На ней видно, как женщина пытается вызволить свою машину из снежного плена после недавнего снегопада. Двор при этом никто не расчищал.

«Безнадежность по-брянски: до ближайшей колеи 30 метров, – отмечает Виткевич. – Не дождавшись коммунальщиков и управляющих компаний, люди начали раскопки... Дама решила совочком откопаться, а выезда оттуда вообще нет. Интересно, сколько часов она будет откапывать свою машинку. Да здравствуют коммунальные службы города Брянска!».

Напомним, за время снегопада с улиц Брянска вывезли 3700 кубометров снега. Работы продолжаются по сей день.