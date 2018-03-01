В Брянском госуниверситете выберут самую красивую студентку
В Брянском госуниверситете имени академика Петровского пройдет конкурс «Краса БГУ – 2018».
Как сообщили в БГУ, конкурс, приуроченный к Международному женскому дню, состоится сегодня, 6 марта.
За победу сразятся 11 участниц: третьекурсница, естественно-географического факультета Екатерина Слонская, второкурсница факультета технологии и дизайна Вера Патшина, второкурсница факультета физкультуры Александра Петрухина, третьекурсница факультета иностранных языков Дарья Боголюбская, первокурсница факультета педагогики и психологии Валерия Колотушкина, студентка четвертого курса филфака Виктория Стасишина, третьекурсница Новозыбковского филиала БГУ Мария Тищенко, второкурсница истфака Диана Назаревская, второкурсница финансово-экономического факультета Ирина Шунькова, второкурсница физмата Елизавета Воробьева и студентка третьего курса юрфака Светлана Петрова.
Болеть за конкурсанток будут студенты, сотрудники и преподаватели БГУ.
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