Брянские мужчины избегают повторных браков

Брянские мужчины чаще вступают в первый брак, избегая последующих.

Как сообщили в Правительстве Брянской области, в 2017 году в регионе зарегистрировано 8582 брака. Из них 66% заключались впервые.

В первый брак чаще вступают мужчины, в повторные – женщины. Для сравнения: до 2012 года в первый брак чаще вступали женщины.

Наибольшее число браков в прошлом году заключили брянцы в возрасте 25–34 лет. Значительно выросло количество браков в возрасте 35 лет и старше.

При этом в 2017 году семь пар заключили брак в возрасте 80 лет и старше.