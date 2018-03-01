Брянские мужчины избегают повторных браков
Брянские мужчины чаще вступают в первый брак, избегая последующих.
Как сообщили в Правительстве Брянской области, в 2017 году в регионе зарегистрировано 8582 брака. Из них 66% заключались впервые.
В первый брак чаще вступают мужчины, в повторные – женщины. Для сравнения: до 2012 года в первый брак чаще вступали женщины.
Наибольшее число браков в прошлом году заключили брянцы в возрасте 25–34 лет. Значительно выросло количество браков в возрасте 35 лет и старше.
При этом в 2017 году семь пар заключили брак в возрасте 80 лет и старше.
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