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Обучение - не дрессировка!

Опубликовано Сегодня, 12:11

В современном мире качество образования является одним из основных конкурентных преимуществ той или иной страны. Казалось бы, Россия имеет все шансы на лидерство – у нас высшим образованием охвачены более половины граждан, а среди молодых россиян этот процент ещё выше. Но если посмотреть, сколько выпускников вузов работают по специальности, картина выйдет не слишком радужная. Девушки с дипломами учителей и экономистов сидят за кассами в магазинах, инженеры продают туры в Египет.
Ситуация усугубляется тем, что, начиная со школы, знания оцениваются сугубо формально. Единый государственный экзамен, который стал обязательным с 2009 года, должен был искоренить коррупцию, а на деле резко снизил уровень знаний школьников. Это тот самый случай, когда Россия заимствует на Западе спорные практики, игнорируя собственные традиции и достижения.
Ещё два года назад, в прошлом парламентском созыве, депутаты из фракции ЛДПР Владимир Жириновский, Михаил Дегтярёв и Алексей Диденко внесли в Госдуму поправки к закону «Об образовании», которые предусматривают отмену ЕГЭ. В качестве вступительных испытаний в вузы депутаты предлагают использовать государственную итоговую аттестацию – в виде обычных экзаменов, а не тестов. Задания для аттестации должны утверждаться соответствующими органами исполнительной власти субъектов РФ на основе программы средних школ.
Отмену ЕГЭ массово поддерживают и родители, и сами школьники. Достаточно почитать посты в социальных сетях. «Эти тесты, которые дают на уроках, невероятно дурацкие, потому что в них нет варианта своего ответа. Ребёнок, чтобы получить хорошую оценку, пытается угадать один ответ из предложенных, но ведь у него может быть своё мнение, которое он не может написать», - считает одиннадцатиклассник Тимофей. «Вместо того чтобы максимально раскрывать способности каждого ученика, сегодняшняя школа «натаскивает» детей на стандартные задания – подготовка к ЕГЭ больше напоминает дрессировку, чем познание и увлекательное творчество», - поддерживает юного россиянина Владимир Жириновский.
Для того чтобы высшее образование стало на самом деле доступным, его нужно сделать бесплатным для всех. По мнению лидера ЛДПР, это следующий шаг после отказа от ЕГЭ. В то же время, Жириновский против «уравниловки» по-настоящему мотивированных студентов с теми, кто пришёл в вуз «за корочкой». По итогам первого курса старательные и способные должны продолжить учиться «на бюджете», а те, кто плохо справляются с программой, – перейти на платную форму обучения или «отсеяться».
Кроме того, неправильно бросать выпускника во взрослую жизнь и равнодушно наблюдать, «выплывет» ли он, считают в ЛДПР. Государство обязано поддерживать молодых людей, которые хотят работать по специальности, уверен Владимир Жириновский. Если бывший студент нашёл подходящую вакансию в другом городе, ему нужно дать «подъёмные» и помочь с жильём.
В конечном счёте, качество подготовки специалистов и их востребованность – ключевой вопрос экономического превосходства и технологической мощи России. Пусть школьник Тимофей уже сегодня учится давать свой вариант ответа – спустя годы один из его ответов может оказаться уникальным!

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