«Я пробку разгоню руками»: в Брянске сняли на видео полицейского, толкающего машину

В Брянске сфотографировали сотрудника ДПС, толкающего аварийный автомобиль на парковку.

Фоторепортаж и видео с места событий опубликованы в соцсетях. «Сотрудник ДПС в одиночку разгонит все пробки в городе!» – пишет автор снимков и видеозаписи, сделанных на улице Красноармейской.

Брянцы с энтузиазмом восприняли поступок полицейского. «Ну молодец! Легче было сделать вид, что это его не касается», «Как минимум один приличный сотрудник в ГИБДД служит», «Настоящий Полицейский. Молодец, мужик», – отмечают они.



