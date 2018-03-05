«Я пробку разгоню руками»: в Брянске сняли на видео полицейского, толкающего машину
В Брянске сфотографировали сотрудника ДПС, толкающего аварийный автомобиль на парковку.
Фоторепортаж и видео с места событий опубликованы в соцсетях. «Сотрудник ДПС в одиночку разгонит все пробки в городе!» – пишет автор снимков и видеозаписи, сделанных на улице Красноармейской.
Брянцы с энтузиазмом восприняли поступок полицейского. «Ну молодец! Легче было сделать вид, что это его не касается», «Как минимум один приличный сотрудник в ГИБДД служит», «Настоящий Полицейский. Молодец, мужик», – отмечают они.
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