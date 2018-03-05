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Брянцы жалуются на непролазные дороги

Опубликовано Сегодня, 08:00

На третий день после снегопада многие улицы Брянска так и не расчистили.

Жительница одной из них – Карла Либкнехта – разместила жалобу в соцсетях.

«Три дня прошло с момента снегопада. Ждут, пока само растает. Никому нет дела до частного сектора. Улица Карла Либкнехта. Мало того, что машинам тяжело разъехаться, так даже людям негде идти кроме как по проезжей части. Затормозить невозможно», – жалуется Марина Коноваленкова.

По ее словам, «обочины завалены, а детям приходятся идти в школу прямо перед машинами».

«Наверное, не почистят, пока, не дай бог, не случится несчастье», – также отмечает она.

Напомним, сильный снегопад прошел в Брянске в минувшие выходные. Коммунальщики до сих пор пытаются устранить его последствия, расчищая улицы и дворы. Третий день областной центр стоит в пробках.

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