В Брянске поздравление с 8 Марта выложили из пожарных шлангов

Брянские пожарные провели необычную акцию к 8 Марта.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в специализированной пожарно-спасательной части в Володарском районе Брянска прошел День открытых дверей и пожарно-спасательный флешмоб.

Для гостей организовали выставку пожарной и спасательной техники, работала полевая кухня. Маленьких посетителей спасатели прокатили на снегоболотоходе, который состоит на вооружении спецчасти.

В завершение мероприятия пожарные пожарные-спасатели, находящиеся не на дежурстве, поздравили женщин с Международным женским днем. Из пожарных шлангов они выложили поздравление: «С 8 Марта!» и выстроились в шеренгу.





