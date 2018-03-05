В Брянске поздравление с 8 Марта выложили из пожарных шлангов
Брянские пожарные провели необычную акцию к 8 Марта.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в специализированной пожарно-спасательной части в Володарском районе Брянска прошел День открытых дверей и пожарно-спасательный флешмоб.
Для гостей организовали выставку пожарной и спасательной техники, работала полевая кухня. Маленьких посетителей спасатели прокатили на снегоболотоходе, который состоит на вооружении спецчасти.
В завершение мероприятия пожарные пожарные-спасатели, находящиеся не на дежурстве, поздравили женщин с Международным женским днем. Из пожарных шлангов они выложили поздравление: «С 8 Марта!» и выстроились в шеренгу.
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