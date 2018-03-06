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Брянцы штурмовали сцену на «Дискотеке 90-х»

Опубликовано Сегодня, 12:17

В Брянске с аншлагом прошла «Дискотека 90-х».

Концерт состоялся 7 марта в Брянском цирке. Послушать кумиров конца прошлого века собралось большое количество брянцев, рассказала ИА «Город 32» наша читательница Галина. Многие специально прибыли в Брянск из районов области.

«Приезжали целыми автобусами, люди уже за час собирались, ожидали в пиццерии», – говорит Галина.

Поколение звезд 90-х представили Игорь Корнелюк, Сергей Чумаков, Сергей Лемох, Роман Рябцев, группа «Божья коровка», Георгий Барыкин – сын Александра Барыкина.

«Не танцевать было невозможно. Люди танцевали в проходах, одной девушке даже посчастливилось пробраться на сцену и потанцевать», – рассказала Галина.

Игорь Корнелюк пошутил о цирковой сцене, на которой ему пришлось выступать в Брянске.

«Вообще, откровенно говоря, я, когда вышел сюда, на эту, с позволения сказать, сцену, поначалу немножко растерялся, ибо, с одной стороны, я еще в детстве мечтал стать артистом цирка. Видите, мечты сбываются. Но с другой стороны, как-то так странно получается, что если я буду к вам петь лицом, то к вам, получается, уже не лицом», – сказал он.

Сергей Лемох, по словам Галины «особой корректностью не отличался». Зрителей он призывал активней двигать ягодицами.

Солисты «Божьей коровки» отметили, что самое важное – живое общение друг с другом, а не гаджеты и Интернет.








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