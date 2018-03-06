Кубаревская гостиница на набережной в Брянске будет пятизвездочной

На набережной в Брянске продолжается строительство гостиницы семьи Кубаревых.

Напомним, бизнесмен и депутат Брянской облдумы Алексей Кубарев с 2016 года ремонтирует набережную. Брянские власти называют его меценатом, думающим о будущем города.

В ноябре прошлого года бизнесмен Александр Коломейцев, чьи постройки в районе набережной признали незаконными, сообщил о том, что Кубарев – «юный строитель, гений перестройки» – выиграл конкурс на строительство гостиницы на набережной. Сам Коломейцев, напомним, сейчас находится в бегах.

По уточненной информации, победительницей конкурса на 10-летнюю аренду участка стала жена Алексея Кубарева и управляющая отелем «Мегаполис» Ольга Кубарева. Как сообщают брянские СМИ, стоимость аренды – 3,2 миллиона рублей в год.

Застройщик обещает возвести пятизвездочный отель – первый в Брянске. Затянувшийся ремонт набережной между тем продолжается.