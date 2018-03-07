В Брянске сфотографировали 8 Марта «сильной, независимой женщины»

В Брянске девушка вышвырнула подаренный на 8 Марта букет тюльпанов с балкона.

Свидетельницей импульсивного поступка стала соседка девушки Анжелика. «Кому-то не понравился подарок, при мне сбросили с балкона», – рассказала она. С балкона, по словам автора снимков, были выброшены желтые тюльпаны.

Пост собрал десятки комментариев. Интернет-пользователи гадают, что же стало причиной расправы над букетом.

«Желтые тюльпаны – вестники разлуки», «8 Марта сильной, независимой женщины», «Цветы-то невиноваты. Даже если даритель осел», «Просто она хотела айфон... а у него уже были носки», «Наверное, кольцо ждала», «Жалко мужика. Подарил наверняка от души. А она так», – пишут они.