11 марта в Брянске простятся с Владимиром Дорощенко
В Брянске простятся с бывшим директором регионального департамента здравоохранения Владимиром Дорощенко.
Прощание пройдет 11 марта Брянской областной больнице № 1. Оно начнется в 11.00.
Напомним, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник здравоохранения Владимир Дорощенко скончался 10 марта в возрасте 55 лет.
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