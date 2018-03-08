11 марта в Брянске простятся с Владимиром Дорощенко

Жительница Смоленска пожаловалась на неизвестных людей, которые выстрелили в кухонное окно накануне праздника 8 Марта – сообщила группа «Черный список. Смоленск» в соцсети

Две иномарки, припаркованные в Устинском переулке районного центра, горели в Вязьме 8 марта, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Мужчина получил смертельные травмы, попав под иномарку Opel Corsa в областном центре на Московском шоссе 8 марта – сообщили в областном управлении ГИБДД.

Пожар в маршрутном такси №44 случился на улице Николаева в областном центре 9 марта – сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

23-летний житель Сафонова, ранее судимый за кражи, снова принялся за старое «ремесло» и «обчистил» чужую машину; молодому человеку предстоит суд.

Девушка получила травмы, попав под колеса автомобиля на улице Румянцева в областном центре 10 марта, сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.

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Напомним, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник здравоохранения Владимир Дорощенко скончался 10 марта в возрасте 55 лет.

Прощание пройдет 11 марта Брянской областной больнице № 1. Оно начнется в 11.00.

В Брянске простятся с бывшим директором регионального департамента здравоохранения Владимиром Дорощенко.

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Более 120 км пути очистили от снега в Брянском регионе МЖД за прошедшие выходные Брянские железнодорожники продолжают непрерывные работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов для обеспечения безопасности и надежности движения поездов.