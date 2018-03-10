Брянцы пишут фамилию Навального, чтоб коммунальщики убрали сугробы
Брянцы пытаются воздействовать на коммунальщиков фамилией Навального, чтобы те расчистили сугробы.
Как рассказал в соцсетях горожанин Максим Чернышов, до Брянска добралась практика других городов: писать на сугробах фамилию оппозиционного политика Алексея Навального.
По его словам, 25 февраля надпись «Навальный» красовалась у противопожарного центра по улице Вали Сафроновой в Советском районе.
Однако брянские коммунальщики поступили не по шаблону, удалив только надпись и оставив сугроб нетронутым.
«Шел через час, надпись сбили, сугроб до сих пор на месте», – сообщил Максим Чернышов в воскресенье, 11 марта.
Игнорируют свои обязанности и работники УК, обслуживающей дом № 12 по улице Степной в Советском районе.
«Степная, 12, снег так и не убрали, каждый день переписывают на новое число», – жалуются местные жители.
Напомним, мартовские метели застали брянских коммунальщиков врасплох. Горожане жалуются на нечищеные дороги, дворы и крыши домов. В ответ в мэрии заявили, что виной всему – «аномально большая масса снега».
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