13 марта в Брянской области завоют электросирены
13 марта в Брянской области пройдет проверка автоматизированной системы централизованного оповещения с включением электросирен.
По данным регионального ГУ МЧС, сирены будут работать с 14.30 до 15.20. Услышав звук сирены, брянцам необходимо включить телевизор (телеканал «Россия 1»), радиоприемник на волнах «Радио Россия» или «Маяк» и прослушать сообщение оперативного дежурного гражданской обороны.
«Проверка проводится в плановом порядке для определения работоспособности аппаратуры, готовности технических средств к передаче информации об угрозах различного характера в случае необходимости», – сообщили в МЧС.
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