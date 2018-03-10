13 марта в Брянской области завоют электросирены

13 марта в Брянской области пройдет проверка автоматизированной системы централизованного оповещения с включением электросирен.

По данным регионального ГУ МЧС, сирены будут работать с 14.30 до 15.20. Услышав звук сирены, брянцам необходимо включить телевизор (телеканал «Россия 1»), радиоприемник на волнах «Радио Россия» или «Маяк» и прослушать сообщение оперативного дежурного гражданской обороны.

«Проверка проводится в плановом порядке для определения работоспособности аппаратуры, готовности технических средств к передаче информации об угрозах различного характера в случае необходимости», – сообщили в МЧС.