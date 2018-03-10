Брянский губернатор Богомаз заболел
Минувшие выходные брянский губернатор Александр Богомаз провел, борясь с болезнью.
Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Валуев, отвечая на вопросы подписчиков на сайте по продаже электроинструментов, лицом которого он является.
«Здравствуйте, Николай! Огромное спасибо за организацию турнира по рыбной ловле. Брянск с вами, вы мужик, настоящий русский мужик! А почему Богомаза не было?» – поинтересовался у Валуева Иван Лесович из Брянска.
«Александр Васильевич немного приболел, но следил за мероприятием. Ему большое спасибо за помощь в организации», – пояснил Валуев.
Кубок Брянской области по спортивной ловле на мормышку прошел 10 марта в акватории Белобережского водохранилища. Главный приз в личном зачете завоевал брянец Олег Лифанов. Он поймал рыбу весом 795 граммов.
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