Брянский губернатор Богомаз заболел

Минувшие выходные брянский губернатор Александр Богомаз провел, борясь с болезнью.

Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Валуев, отвечая на вопросы подписчиков на сайте по продаже электроинструментов, лицом которого он является.

«Здравствуйте, Николай! Огромное спасибо за организацию турнира по рыбной ловле. Брянск с вами, вы мужик, настоящий русский мужик! А почему Богомаза не было?» – поинтересовался у Валуева Иван Лесович из Брянска.

«Александр Васильевич немного приболел, но следил за мероприятием. Ему большое спасибо за помощь в организации», – пояснил Валуев.

Кубок Брянской области по спортивной ловле на мормышку прошел 10 марта в акватории Белобережского водохранилища. Главный приз в личном зачете завоевал брянец Олег Лифанов. Он поймал рыбу весом 795 граммов.