Брянский губернатор запутался со взорванными партизанами мостами
Губернатор Александр Богомаз преувеличил число мостов, взорванных брянскими партизанами в годы Великой Отечественной войны.
На историческую неточность, прозвучавшую из уст Богомаза еще в 2015 году, на днях обратил внимание автор страницы «Брянское море» в соцсети.
Выступая на открытии выставки, посвященной Дню партизан и подпольщиков, в Госдуме РФ, Александр Богомаз заявил о том, что за время оккупации только брянскими партизанами было «взорвано 4,5 тысячи мостов – от деревянных до железобетонных» (на видео – с 0.58).
«Откуда на Брянщине столько мостов, неизвестно. Однако сегодня речь идет не об этих «уничтоженных», а о натурально исчезающих. Судя по выпавшему за последние две недели снежному покрову, Брянщину ждет глобальное наводнение. А при высокой воде мосты просто-напросто уходят под воду. Как, например, подвесной Хотылевский мостик, который в свое время прославил на всю Россию брянский фотохудожник Максим Шилин. Готовы ли мы к такому разливу? Весна покажет», – отмечает блогер.
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