В Унече психбольному алкоголику выдали разрешение на оружие
В Унече психически нездоровому мужчине выдали разрешение на оружие.
Нарушение выявила районная прокуратура. В ходе проверки выяснилось, что местный житель имеет разрешение на хранение и ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия.
При этом он состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя».
После вмешательства прокуратуры действие разрешения на оружие прекратил районный суд.
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