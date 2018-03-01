В Унече психбольному алкоголику выдали разрешение на оружие

Детский конкурс плакатов «Сохраним заповедную природу» проводит «Смоленское Поозерье» совместно с Центром охраны дикой природы в рамках акции «Марш парков» и традиционного конкурса «Мир заповедной природы» - сообщила пресс-служба национального заповедника.

Недавно вернувшийся из мест отбывания 40-летний мужчина захотел снова за решетку и совершил кражу из магазина; сейчас злоумышленник в отделении, и на него завели уголовное дело.

45-летнему ранее судимому жителю Ярцевского района предстоит суд; мужчина подозревается в грабеже, совершенном в отношении 78-летней пенсионерки – сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Инновационный» ремонт дороги провели ярцевские дорожники в Вязьме – сообщила группа «Признания Вязьмы» в соцсети 12 марта.

Смоленские правоохранители завели уголовное дело на смоленского предпринимателя, директора фирмы, занимающейся строительством линий связи, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов – сообщила пресс-служба областного управления МВД.

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После вмешательства прокуратуры действие разрешения на оружие прекратил районный суд.

При этом он состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя».

Нарушение выявила районная прокуратура. В ходе проверки выяснилось, что местный житель имеет разрешение на хранение и ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия.

В Унече психически нездоровому мужчине выдали разрешение на оружие.

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Брянские железнодорожники проводят мероприятия по подготовке к пропуску паводковых вод Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в период половодья железнодорожники Брянского региона МЖД разработали ряд мероприятий, направленных на пропуск весеннего паводка и ливневых вод, а также подготовку водопропускных сооружений.