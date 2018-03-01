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«Красотища-то какая!»: в Брянске сфотографировали «трехэтажную сосулю»

Опубликовано Сегодня, 18:20

Очередное произведение «природного искусства» заметили в Брянске.

В соцсетях горожане обсуждают фото еще одной суперсосульки, которую игнорируют коммунальщики.

Снимок сделан 12 марта у дома № 33 по улице Камозина в Бежицком районе. На нем видно, что между пятым и первым этажом образовалась гигантская сосулька.

Ко многому привыкшие за минувшую зиму брянцы отнеслись к ситуации с юмором. «Красотища-то какая!!!», «Вот это сосуля. Трехэтажная», – восхищаются они.

Напомним, ранее пятиэтажную сосульку запечатлели на улице Молодой Гвардии в той же Бежице. МЧС просит брянцев соблюдать осторожность, передвигаясь вблизи домов.

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