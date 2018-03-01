В Брянске пациенты опровергли заявления властей о качественной медпомощи

В Брянске пациенты продемонстрировали несостоятельность заявлений властей о качественной медицинской помощи.

Фото ужасающих условий пребывания во 2-й больнице на Новостройке брянец Виктор Мягкий выложил в соцсети. «Лежу в больнице, Новостройка. Условия просто шикарные», – прокомментировал он снимки.

На фото видно, что больничная кровать представляет собой скорее орудие для пыток, нежели место для комфортного нахождения больных: из нее торчат металлические пруты. Сломанная прикроватная тумбочка также нефункциональна.

«Хорошо, что не в коридоре», «Главная задача во время нахождения в современных больницах РФ – это выжить», – пишут брянцы, комментируя снимки.

Еще одна жительница Брянска Наталья Шпигунова рассказала о том, что человек без определенного места жительства вынужден был лежать в больничном коридоре на картоне (на нижнем фото). «Новостройка. Терапия. Бомжи в коридоре на картоночке», – сообщила она.

Между тем 13 марта во время посещения отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения второго регионального центра для лечения больных с сердечно-сосудистой патологией Брянской городской больницы № 1 губернатор Александр Богомаз заявил: «Работу, которая направлена на обеспечение здоровья нашего населения, будем проводить и дальше».

Его поддержал председатель областной Думы Владимир Попков. «Здоровье человека на первом месте. В этом вопросе мы всегда поддерживаем губернатора. Если раньше жители региона ехали на лечение в Москву, Питер, то сегодня эту помощь они получают на родной земле», – сообщил Попков.



