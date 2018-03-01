СМИ нашли брянского общественника Зайцева в Германии
Брянский общественник Андрей Зайцев попросил политического убежища в Германии.
Об этом сообщают региональные СМИ. По данным брянских журналистов, в 2016 году, после скандала на выборах в Мордовии, когда Зайцев оказался под арестом, он отправился учиться в Германию.
Теперь он просит здесь политического убежища, якобы опасаясь репрессивных мер на Родине.
Напомним, за рубежом сейчас находится другой знаменитый брянский оппозиционер Александр Коломейцев, недавний соратник Зайцева по проекту «Вдребезги». В декабре прошлого года, после конфликта с властями, он «эмигрировал» в Испанию, чтобы избежать возможного уголовного преследования.
Новости регионов
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.
Цифровая трансформация обеспечила рост выручки в 4 квартале 2017 года на 5%. ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), российская национальная телекоммуникационная компания, объявляет результаты деятельности за 4 квартал и 12 месяцев 2017 года по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО .
Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в период половодья железнодорожники Брянского региона МЖД разработали ряд мероприятий, направленных на пропуск весеннего паводка и ливневых вод, а также подготовку водопропускных сооружений.
Группа компаний «Надежда» объявила о продлении распродажи квартир в сданных домах микрорайона «Мичуринский». Стоимость жилья от 24 999 рублей за квадратный метр!