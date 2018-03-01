СМИ нашли брянского общественника Зайцева в Германии

Брянский общественник Андрей Зайцев попросил политического убежища в Германии.

Об этом сообщают региональные СМИ. По данным брянских журналистов, в 2016 году, после скандала на выборах в Мордовии, когда Зайцев оказался под арестом, он отправился учиться в Германию.

Теперь он просит здесь политического убежища, якобы опасаясь репрессивных мер на Родине.

Напомним, за рубежом сейчас находится другой знаменитый брянский оппозиционер Александр Коломейцев, недавний соратник Зайцева по проекту «Вдребезги». В декабре прошлого года, после конфликта с властями, он «эмигрировал» в Испанию, чтобы избежать возможного уголовного преследования.