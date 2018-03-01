Поиск по сайту

СМИ нашли брянского общественника Зайцева в Германии

Опубликовано Сегодня, 12:04

Брянский общественник Андрей Зайцев попросил политического убежища в Германии.

Об этом сообщают региональные СМИ. По данным брянских журналистов, в 2016 году, после скандала на выборах в Мордовии, когда Зайцев оказался под арестом, он отправился учиться в Германию.

Теперь он просит здесь политического убежища, якобы опасаясь репрессивных мер на Родине.

Напомним, за рубежом сейчас находится другой знаменитый брянский оппозиционер Александр Коломейцев, недавний соратник Зайцева по проекту «Вдребезги». В декабре прошлого года, после конфликта с властями, он «эмигрировал» в Испанию, чтобы избежать возможного уголовного преследования.

 1390
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Коломейцев бросил Брянск, жену и четверых детей и «эмигрировал» в Испанию
  • Брянского активиста Зайцева выдворили с Украины
  • У брянского общественника Зайцева отобрали паспорт в Киеве
  • Коммунист Куприянов стал ведущим программы «Вежливый Зайцев»
  • Андрей Зайцев расскажет о брянских депутатах-миллиардерах (ВИДЕО)
    •
    Новости регионов
    Начался конкурс студенческих проектов по реконструкции Смоленской крепости
    16:23:44 14-03-2018
    Всероссийский открытый творческий конкурс студенческих работ «Стена» на лучшую концепцию архитектурно-художественного решения реставрации и приспособления объекта культурного наследия федерального значения «Крепостные стены и башни, XVI-XVIII вв.» стартовал в Смоленске – сообщила пресс-служба РВИО.
    В поселке Южный скоро разрушится общежитие
    16:10:54 14-03-2018
    Жители поселка Южный жалуются на состояние, в котором находится первое общежитие – сообщила группа «Жалобная книга. Смоленск» 14 марта.
    Фурам весом более 4 тонн запретят ездить по нескольким улицам Смоленска
    15:20:41 14-03-2018
    Движение большегрузов в Смоленске собираются ограничить с 19 марта, соответствующее постановление подписал глава города Владимир Соваренко.
    Три месяца главбух смоленской фирмы не видела зарплату
    15:05:25 14-03-2018
    Более 117 тысяч рублей руководитель коммерческой фирмы задолжал своему главному бухгалтеру; сейчас в отношении гендиректора смоленский следком возбудил уголовное дело.
    При пожаре в подвале дома на Лавочкина в Смоленске едва не погиб мужчина
    14:21:00 14-03-2018
    Спящего мужчину обнаружили спасатели во время пожара в подвале жилого дома по улице Лавочкина в областном центре, его незамедлительно вынесли от очага возгорания – сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
    Житель Хиславичей оскорбил участкового полицейского
    13:48:55 14-03-2018
    Правоохранители Смоленской области возбудили уголовные дела в отношении двоих жителей Хиславичского района, подозреваемых в оскорблении участковых полицейских – сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
    Лента новостей
    Сегодня, 16:20
    Брянцу грозит три года за плантацию конопли
    Сегодня, 15:40
    Российским паралимпийцам предложили тренироваться в брянских сугробах
    Сегодня, 15:00
    В Брянскую область вновь идет метель
    Сегодня, 14:20
    В Брянск приедут «Дети лейтенанта Шмидта» и участник «Голоса»
    Сегодня, 13:40
    На дороги Брянска выехали скрытые патрули
    Сегодня, 13:01
    «Предвыборные преследования»: в Брянске оштрафовали журналиста Виткевича
    Сегодня, 13:00
    Женщина ранена в тройном ДТП в Карачеве
    Сегодня, 12:30
    В Брянске четверых смолян будут судить за «закладки» с солями и спайсами
    Сегодня, 11:30
    В Брянске продолжается видеоохота на водителей (ФОТО)
    Сегодня, 11:00
    Под Унечей перевернулась «Приора»: ранена молодая пара
    Сегодня, 10:30
    Вынесены приговоры по делу о потоке взяток в брянской ГИБДД
    Сегодня, 10:00
    Юморист Николай Лукинский рассмешил жителей Почепа
    Сегодня, 09:30
    Брянский гроссмейстер Непомнящий стал третьим на мемориале Таля
    Сегодня, 09:00
    Брянцам предложили сразиться за звание «Семья года»
    Сегодня, 08:30
    В Брянской области не хватает рабочих
    Сегодня, 08:00
    В Брянске пациенты опровергли заявления властей о качественной медпомощи
    Вчера, 19:00
    В Брянске ищут преступника, избившего и ограбившего инкассатора
    Вчера, 18:20
    «Красотища-то какая!»: в Брянске сфотографировали «трехэтажную сосулю»
    Вчера, 17:40
    В Суражском районе осудят главаря вооруженной банды грабителей
    Вчера, 17:00
    В Брянске молодой сотрудник ППС по пути со службы обезвредил грабителя
    Вчера, 16:20
    На Станке Димитрова в Брянске ограбили инкассатора (ФОТО)
    Вчера, 15:40
    Брянцев позвали на 100-дневный воркаут
    Вчера, 15:00
    Брянские власти заявили об устойчивом снижении уровня безработицы
    Вчера, 14:20
    В Брянске маршрутчика, девушку и пенсионера оштрафовали по видео из соцсети
    Вчера, 13:40
    В Дубровском районе монтажника убило током
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 12:34
    Брянские строители посетят мероприятие «Строитель России» в Москве
    Вчера, 15:22
    «МегаФон» обновляет линейку тарифов «Включайся!»: еще больше сервисов и трафика
    Вчера, 11:58
    14 марта я в кинотеатре "Люксор" состоится российская премьера фильма "Селфи из ада "
    Вчера, 11:19
    Брянские железнодорожники проводят мероприятия по подготовке к пропуску паводковых вод
    Вчера, 09:48
    АПХ «Мираторг» запустил производство колбасок для гриля «Чиполетти» из мраморной говядины
    Актуальные темы
    На дорогах О главном
    В Брянске маршрутчика, девушку и пенсионера оштрафовали по видео из соцсети
    Новости Общество
    «Красотища-то какая!»: в Брянске сфотографировали «трехэтажную сосулю»
    Новости Происшествия
    На Станке Димитрова в Брянске ограбили инкассатора
    Политика О главном
    Губернатор поинтересовался у брянцев, что они сделали для лучшей жизни
    Общество О главном
    Жильцы дома в центре Брянска хотят жаловаться Путину на чиновников
    Новости партнёров
    Опора России
    В Брянске стартовал Федеральный проект.

    В Брянске стартовал Федеральный проект.12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.

    Ростелеком новости
    Результаты деятельности «Ростелекома» за 4 квартал и 12 месяцев 2017 года

    Цифровая трансформация обеспечила рост выручки в 4 квартале 2017 года на 5%. ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), российская национальная телекоммуникационная компания, объявляет результаты деятельности за 4 квартал и 12 месяцев 2017 года по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО .

    РЖД новости
    Брянские железнодорожники проводят мероприятия по подготовке к пропуску паводковых вод

    Брянские железнодорожники проводят мероприятия по подготовке к пропуску паводковых водДля обеспечения безопасности и надежности движения поездов в период половодья железнодорожники Брянского региона МЖД разработали ряд мероприятий, направленных на пропуск весеннего паводка и ливневых вод, а также подготовку водопропускных сооружений.

    МРСК новости
    Брянскэнерго в январе взыскало с должников около 5 миллионов рублей за поставленную электроэнергию
    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер  на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.
    РЖД новости
    Последние квартиры в Брянске от 24 999 рублей за квадратный метр

    Последние квартиры в Брянске от 24 999 рублей за квадратный метрГруппа компаний «Надежда» объявила о продлении распродажи квартир в сданных домах микрорайона «Мичуринский». Стоимость жилья от 24 999 рублей за квадратный метр!