В Брянск приедут «Дети лейтенанта Шмидта» и участник «Голоса»
Участники КВН-команды «Дети лейтенанта Шмидта» и проекта «Голос» станут специальными гостями фестиваля «Шумный балаган+» в Брянске.
25 марта Брянск в 27-й раз станет столицей смеха – в этот день пройдет традиционный Международный фестиваль студенческого творчества «Шумный балаган+», сообщает мэрия.
Свое участие в фестивале уже подтвердили команды КВН и СТЭМ из Гомеля, Калуги, Смоленска, Курска и Брянска.
В этом году специальными гостями фестиваля станут команда «Дети лейтенанта Шмидта» Максим Аксенов, Вячеслав Гуливицкий и Дмитрий Бакин, а также участник проектов «Главная сцена» и «Голос», певец, композитор, поэт и музыкант, солист группы «LEON» Леонид Пищулин.
Первый фестивальный день, 24 марта, участники посвятят репетициям. 25 марта в 17.00 команды выйдут на сцену ДК БМЗ. Билеты можно приобрести в кассах БУМа и ЦУМа.
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