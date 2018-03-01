Российским паралимпийцам предложили тренироваться в брянских сугробах

«Брянские коммунальные службы – лучший тренер для параолимпийской сборной», – заявили в региональном отделении «Справедливой России».

По данным брянской «СР», «брянские власти всю зиму создавали экстремальные ситуации для инвалидов, впрочем, как и для всех остальных жителей».

«В южнокорейском Пхенчхане продолжаются Паралимпийские игры. Конечно же, мы следим за результатами российских спортсменов. Вчера в медальном зачете Россия с 13 медалями поднялась на второе место. Медалей могло бы быть значительно больше, если бы в программу игр было включена дисциплина «преодоление препятствий», – уверены брянские справедливороссы.

По их мнению, «брянские власти всю зиму тренировали своих жителей, и здесь мы впереди планеты всей».

Напомним, в четверг, 15 марта, в Брянской области вновь прогнозируют метель.









