Российским паралимпийцам предложили тренироваться в брянских сугробах
«Брянские коммунальные службы – лучший тренер для параолимпийской сборной», – заявили в региональном отделении «Справедливой России».
По данным брянской «СР», «брянские власти всю зиму создавали экстремальные ситуации для инвалидов, впрочем, как и для всех остальных жителей».
«В южнокорейском Пхенчхане продолжаются Паралимпийские игры. Конечно же, мы следим за результатами российских спортсменов. Вчера в медальном зачете Россия с 13 медалями поднялась на второе место. Медалей могло бы быть значительно больше, если бы в программу игр было включена дисциплина «преодоление препятствий», – уверены брянские справедливороссы.
По их мнению, «брянские власти всю зиму тренировали своих жителей, и здесь мы впереди планеты всей».
Напомним, в четверг, 15 марта, в Брянской области вновь прогнозируют метель.
Новости регионов
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.
Цифровая трансформация обеспечила рост выручки в 4 квартале 2017 года на 5%. ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), российская национальная телекоммуникационная компания, объявляет результаты деятельности за 4 квартал и 12 месяцев 2017 года по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО .
Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в период половодья железнодорожники Брянского региона МЖД разработали ряд мероприятий, направленных на пропуск весеннего паводка и ливневых вод, а также подготовку водопропускных сооружений.
Группа компаний «Надежда» объявила о продлении распродажи квартир в сданных домах микрорайона «Мичуринский». Стоимость жилья от 24 999 рублей за квадратный метр!