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Жители Брасовского района заметили грачей

Опубликовано Сегодня, 10:41

Вестники весны – грачи пожаловали в Брянскую область, первыми их увидели жители Брасовского района.

Весенние птицы 14 марта прилетели в поселок Локоть. Орнитологи говорят, эти пернатые – очень сообразительные и умные создания, поскольку по уровню развития они сравнимы с шимпанзе. К примеру, если грач не может достать пищу клювом, он может загнуть проволоку, а потом использовать ее как крючок.

Кроме этого, грачи – заботливые родители. Своих птенцов они тщательно оберегают и хорошо кормят, принося в клюве конфетку или какое-то другое лакомство.

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