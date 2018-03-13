Авиарейс Брянск – Москва отменили из-за метели

Утром 15 марта отменен авиарейс Брянск – Москва.

Из-за неблагоприятных погодных условий самолет авиакомпании S7 Airlines не вылетел из подмосковного Домодедово. Пассажиров, ожидавших посадки в Брянске, сначала предупредили о получасовой задержке рейса, а затем о его отмене.

Всего из-за мартовской снежной бури, сообщают федеральные СМИ, отменены порядка 50 вылетов из столицы.

Напомним, в Брянской области из-за снега и ветра также объявили оперативное предупреждение.