Мэрия научила брянцев уворачиваться от сосулек

В администрации Брянска горожанам дали совет, как выжить под нависающими сосульками.

На официальной странице в соцсети мэрия опубликовала предупреждение от МЧС России: «Если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные осколки, то это указывает на опасность данного места. Обойдите его по другому пути».

«Нет бы крыши и козырьки чистить», – заметил один из подписчиков Саша Соколов.

Напомним, этой зимой Брянск превратился в город гигантских сосулек. С домов свисают трех- и даже пятиэтажные глыбы льда и снега, две из них пробили вывески магазина и банкомата в Советском районе.