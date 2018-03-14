В Брянском кардиодиспансере больше месяца сломан аппарат МРТ
Пациенты жалуются на неработающий аппарат МРТ в Брянском кардиодиспансере.
По их словам, проблему не могут решить уже более месяца.
«Моему мужу невролог дала талон на прохождение МРТ головного мозга в кардиодиспансере на 8 февраля 2018-го. Обратился – не работает аппарат МРТ. Дали телефон – звоните. Звоним – по сей день не работает», – рассказала жительница Брянска на сайте областного департамента здравоохранения.
По ее словам, муж вынужден либо дожидаться ремонта техники, либо проходить МРТ платно в других медцентрах.
Представители кардиодиспансера ситуацию комментировать не стали.
Напомним, ранее брянские власти заявили о том, что «здоровье человека на первом месте» и в области будет продолжена работа, «которая направлена на обеспечение здоровья нашего населения».
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