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Жителя Брянской области доставили в больницу по решению суда

Опубликовано Сегодня, 11:30

36-летнего жителя деревни Александровка Клетнянского района госпитализировали в принудительном порядке.

Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, мужчина болен туберкулезом и с начала 2017 года состоит на учете в больнице. Однако по вызовам врача он не являлся и от лечения уклонялся.

Для предупреждения распространения опасного заболевания прокурор района обратился в суд с иском о принудительной госпитализации мужчины в Брянский областной противотуберкулезный диспансер.

Суд требование удовлетворил. Из зала суда брянца доставили в больницу.

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