В Брянске спасают выжившую после атаки догхантеров собаку
В Брянске произошло очередное массовое отравление собак.
Как сообщают волонтеры из группы «Подари надежду. Брянск», в парке Поколений на Новостройке неизвестные отравили шесть собак и четырех щенков.
Спасти удалось только одного кобеля – сейчас его судьбой занимается одна из добровольцев.
Девушка нуждается в финансовой помощи. Связаться с ней можно по телефону 8-953-288-04-98.
Владельцев собак просят соблюдать осторожность и по возможности выгуливать питомцев в светлое время суток.
Напомним, массовое истребление собак ведется в Брянске не первый год. В прошлом году вслед за брянскими догхантерами на «охоту» вышли истребители животных в других российских городах.
Новости регионов
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.
«Ростелеком» запустил порталнашвыбор2018.рф, с помощью которого жители из любых регионов России смогут наблюдать за ходом выборов, начиная с 23:00 17 марта по московскому времени.В отличие от выборов 2012 года, в этом году все избирательные участки, оборудованные системой видеонаблюдения, будут транслировать видео в режиме онлайн.
В январе-феврале 2018 года нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и неисправности автотранспортных средств привели к двукратному росту дорожно-транспортных происшествий.
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы по выявлению и пресечению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за январь 2018 года. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении являются рейды, в ходе которых энергетики выполняют осмотр линий электропередачи на предмет незаконных подключений и проверку приборов учета электроэнергии.
Группа компаний «Надежда» объявила о продлении распродажи квартир в сданных домах микрорайона «Мичуринский». Стоимость жилья от 24 999 рублей за квадратный метр!