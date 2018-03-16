В Брянске спасают выжившую после атаки догхантеров собаку

В Брянске произошло очередное массовое отравление собак.

Как сообщают волонтеры из группы «Подари надежду. Брянск», в парке Поколений на Новостройке неизвестные отравили шесть собак и четырех щенков.

Спасти удалось только одного кобеля – сейчас его судьбой занимается одна из добровольцев.

Девушка нуждается в финансовой помощи. Связаться с ней можно по телефону 8-953-288-04-98.

Владельцев собак просят соблюдать осторожность и по возможности выгуливать питомцев в светлое время суток.

Напомним, массовое истребление собак ведется в Брянске не первый год. В прошлом году вслед за брянскими догхантерами на «охоту» вышли истребители животных в других российских городах.