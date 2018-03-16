Брянские медики «мурыжили» инвалида с приступом – пенсионер в реанимации

Жительница Брянской области пожаловалась на халатность медиков.

Очередная жалоба опубликована на официальном сайте областного департамента здравоохранения.

«Моего дедушку, инвалида 3-й группы, 14.03.2018 положили на дневной стационар, сегодня, 15.03.2018, ему стало плохо, мы привезли его на скорую в 9.00 с давлением 280/120 и жжением в груди в Жирятинскую ЦРБ, нам сказали, что сделали все, что смогли», – рассказала женщина.

По ее словам, медики из Жирятинской больницы направили неходячего инвалида на скорой в стационар в Жуковку только в 12.30, после того как родственники устроили скандал.

«Тут же скорая появилась. В данный момент мой дедушка находится в тяжелом состоянии в реанимации. Скажите, пожалуйста, за какой промежуток его должны были отвезти?» – интересуется она у руководства департамента здравоохранения.

Пока чиновники не комментируют ситуацию.