Брянцы устроили бойню в очереди за акционными игрушками

Жители Брянска со скандалами и драками выбивали акционные игрушки в семейном гипермаркете.

Инцидент произошел 18 марта.

Фото и видео с места событий в соцсетях опубликовали очевидцы. «Кому выборы, а кому игрушки. Очередь с полдевятого утра за акционными игрушками. Крики и драка», – написали они.

Одна из сотрудниц гипермаркета рассказала, что игрушки «без буклета с наклейками» стоили 1,5 тысячи рублей, с буклетом – 99. По ее словам, сроки проведения акции сократили, также возник дефицит игрушек, что и стало причиной ажиотажа.

В очереди, в которой оказались люди всех возрастов – от подростков до пенсионеров, не обошлось без потасовок. Брянцы ругали друг друга матом и не стеснялись пускать в ход кулаки.

«До чего народ опускается!», «Ужас, стыдно за жителей», «Вот вам приличные и адекватные люди, которые умные и великовозрастные», «Ну, за Беззубика можно и убить, не то что морду набить», – отмечают интернет-пользователи, комментируя видеозапись.