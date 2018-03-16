Брянский депутат Валуев против легальных проституток
Брянский депутат Госдумы Николай Валуев высказался резко против легализации проституции.
Заявление Валуев сделал на сайте по продаже российских электроинструментов, которые он представляет.
«Как вы относитесь к легализации проституции? Ведь, даже если с ней бороться, она все равно есть. И еще хотел спросить: у нас в России есть закон, запрещающий распространять порно, но основная часть зарубежных порноиндустрий используют как раз-таки наших русских и украинских девушек. А платят налоги там, за границей. Какое ваше мнение по этому поводу? Лично я против геев, и, думаю, основная часть России против геев. А вот порно, думаю, хоть это немного и аморально, но это часть нас. Как алкоголь: как ни запрещай, все равно найдутся лазейки, может, узаконить? Очень интересно ваше мнение. Даже, думаю, можно в Думе этот вопрос на обсуждение вынести и послушать все точки зрения», – обратился к брянскому депутату Руслан из Тольятти.
Валуев в свою очередь заявил, что «по такому принципу можно легализовать, например, легкие наркотики, оправдывая это тем, что они легкие, но правда в том, что из-за этого они не перестают быть наркотиками».
«А с проституцией, если у кого-то есть желание, например, платить налоги и работать официально на этом поприще, то пускай едут в те страны, где это узаконено», – сообщил он.
Новости регионов
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.
«Ростелеком» запустил порталнашвыбор2018.рф, с помощью которого жители из любых регионов России смогут наблюдать за ходом выборов, начиная с 23:00 17 марта по московскому времени.В отличие от выборов 2012 года, в этом году все избирательные участки, оборудованные системой видеонаблюдения, будут транслировать видео в режиме онлайн.
В январе-феврале 2018 года нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и неисправности автотранспортных средств привели к двукратному росту дорожно-транспортных происшествий.
Группа компаний «Надежда» объявила о продлении распродажи квартир в сданных домах микрорайона «Мичуринский». Стоимость жилья от 24 999 рублей за квадратный метр!