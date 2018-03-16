В Клетнянском районе провалили «кладбищенский» проект губернатора

Прокуратура выявила массовое несоблюдение санитарных правил и норм на кладбищах Клетнянского района.

Как сообщили в ведомстве, клетнянские кладбища замусорены из-за отсутствия урн и площадок для мусоросборников с подъездом к ним. Стоянки для автокатафалков и транспорта на районных кладбищах также отсутствуют.

Главе администрации Клетнянского района и главам пяти сельских поселений прокурор внес представления. Также прокуратура инициировала привлечение глав сельских поселений к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Напомним, масштабный проект губернатора Александра Богомаза «Всем миром», направленный на благоустройство кладбищ и мест захоронения, является одним из приоритетных в Брянской области с прошлого года. В конце 2017-го «кладбищенскую» антисанитарию прокуратура заметила в Стародубском районе.