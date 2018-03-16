Мэрия предложила брянцам научиться рисовать

Жителей Брянска пригласили на бесплатный мастер-класс по рисованию.

Мероприятие организует комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации совместно с галереей «Перформенс».

«Рисование – один из самых интересных и захватывающих видов творчества. Посетив наш мастер-класс, вы научитесь видеть красоту окружающего мира, а также мыслить образно», – сообщают организаторы.

Мастер-класс пройдет 20 марта в галерее «Перформенс» по улице Октябрьской, 42. Начало в 16.00.