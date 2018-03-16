В Брянске скорая ехала на вызов два часа

Жители Брянска возмущены скоростью приезда скорой помощи.

Жалоба на неоперативный выезд бригад медиков опубликована на сайте департамента здравоохранения Брянской области. Ее автор интересуется у чиновников, «почему у нас городская скорая помощь приезжает на вызов спустя 1-2 часа (речь идет о районе Станке Димитрова)».

«Фельдшер скорой помощи приезжает всегда один! Это нормально?» – возмущается автор обращения.

Представители городской станции скорой помощи и департамента здравоохранения ситуацию не комментируют.