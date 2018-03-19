Фитнес-клуб заставили удалить телефонный номер брянца
Брянский фитнес-клуб попался на чрезмерно навязчивой рекламе своих услуг.
В Брянское УФАС пожаловался один из абонентов, рассказавший, что фитнес-клуб без его согласия прислал рекламное СМС-сообщение о проводимой акции.
В УФАС выяснили, что ранее телефонный номер принадлежал клиенту клуба, в 2014 году давшему согласие на получение рассылки. Брянец стал владельцем номера в 2016 году – согласия на получение рекламных сообщений новый абонент не давал.
Антимонопольная комиссия признала рекламу незаконной и обязала фитнес-клуб удалить номер из списка рекламной рассылки.
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