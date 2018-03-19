Брянские заключенные посвятили неделю покаянию
В брянских исправительных учреждениях прошла неделя молитвы.
Как сообщили в региональном УФСИН, в течение семи дней во всех храмах исправительных учреждений России, включая Брянскую область, осужденные просили Бога о покаянии.
«В эти дни возносились молитвы об углублении заботы о жертвах преступлений, об умножении любви в семьях заключенных, о возвращении осужденных в гражданское общество, а также о сотрудниках уголовно-исполнительной системы и о тюремных священнослужителях», – сообщил помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Александр Хомяков.
В православном храме ИК-1 протоиерей Александр Хомяков отслужил божественный молебен. По окончании литургии он обратился к заключенным с проповедью, призвав их проявлять большую терпимость и толерантность по отношению к окружающим, возлюбить ближнего, с честью исполнять отцовский долг и не преступать ни человеческих, ни небесных законов.
В КП-3 в Сураже отец Владимир Фараон провел службу для осужденных и побеседовал с заключенными на духовно-нравственные темы.
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