Из-за 20-градусного мороза не закроют самый большой каток Брянска
Самый большой каток Брянска продолжит работу в конце марта благодаря морозной погоде.
Напомним, этой зимой самый большой в каток с естественным льдом залили в спорткомплексе «Юность» в Фокинском районе.
Как сообщили в городском спортивном комбинате «Спартак», поскольку «не наступила весна по календарю», каток по-прежнему открыт. Ледовая арена будет работать по зимнему расписанию, пока сохраняется устойчивая минусовая температура.
По данным синоптиков, на этой неделе в Брянске столбик термометра в ночные часы опустится до -20 °С. В «Спартаке» пообещали, что каток будет работать минимум до 25 марта.
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