Из-за 20-градусного мороза не закроют самый большой каток Брянска

Самый большой каток Брянска продолжит работу в конце марта благодаря морозной погоде.

Напомним, этой зимой самый большой в каток с естественным льдом залили в спорткомплексе «Юность» в Фокинском районе.

Как сообщили в городском спортивном комбинате «Спартак», поскольку «не наступила весна по календарю», каток по-прежнему открыт. Ледовая арена будет работать по зимнему расписанию, пока сохраняется устойчивая минусовая температура.

По данным синоптиков, на этой неделе в Брянске столбик термометра в ночные часы опустится до -20 °С. В «Спартаке» пообещали, что каток будет работать минимум до 25 марта.