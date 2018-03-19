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В Брянске сфотографировали коляску, окруженную бродячими собаками

Опубликовано Сегодня, 08:30

В Брянске женщина с коляской попала в окружение бродячих собак.

Фото, сделанное очевидцами на улице Спартаковской в Советском районе, горожане обсуждают в соцсетях. На нем видно, как растерянная мать с детской коляской пытается пробраться мимо стаи из шести собак.

Брянцы сообщают, что этой весной численность безнадзорных животных выросла во всех районах областного центра. «Брянского Фронта, 22, мало того, что они во дворе вокруг детей постоянно, так они еще и лают полночи», «Собака подошла к моему сыну, когда он спокойно ждал, пока проедут машины, чтобы перейти дорогу, и укусила его. Это произошло рядом с детской поликлиникой № 2 и роддомом № 2. На мои заявления, обращения и письма в различные организации, советы и органы местного управления мне прислали очень много писем с ответами о том, что «денег нет, но вы держитесь», – жалуются интернет-пользователи.

Ряд горожан в сложившейся ситуации винит городские власти, ряд и вовсе призывает к уничтожению собак.

«Сегодня на машине умышленно въехал в стаю, не тормозил, наоборот, прибавил газу. Одну точно переехал. Останавливаться не стал. А все потому, что эта же стая пару дней назад облаяла меня на районе. Без причин. Ок. Чего ждать, пока бросятся на человека эти «добрейшие» собачки? Нет уж. Одной меньше», – рассуждает из противников животных.

Напомним, на минувшей неделе в Брянске вновь произошло массовое отравление собак. Проблему, связанную с бездомными собаками, брянские власти пытаются решить путем стерилизации.

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