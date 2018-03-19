«Где весна?»: Брянск замело снегом
Утром в среду, 21 марта, Брянск замело снегом.
Сильный снегопад спровоцировал огромные пробки в областном центре. «По традиции» коммунальщики не успевают расчищать дороги.
В настоящее время движение затруднено во всех районах Брянска: на проспектах Московском, Ленина и Станке Димитрова, Городищенской горке, улицах Красноармейской, Калинина, Урицкого, Фокина, Горького, Крахмалева и других.
Горожане делятся снимками мартовской метели в соцсетях. «Где весна?» – недоумевают они.
Новости регионов
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