«Где весна?»: Брянск замело снегом

Жители Смоленска теперь смогут подавать документы на получение визы в Польше только в столице – сообщило Посольство Польши.

40-летней жительнице Вязьмы предстоит суд, женщину обвиняют в краже средств из банкомата, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Пожар в жилом доме, расположенном в деревне Малые Кириллы в Рославльском районе, случился ночью 21 марта – сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Следователи СУ СК РФ по Смоленской области возбудили уголовное дело в отношении адвоката, который подозревается в покушении на мошенничество – сообщила пресс-служба ведомства.

В настоящее время движение затруднено во всех районах Брянска: на проспектах Московском, Ленина и Станке Димитрова, Городищенской горке, улицах Красноармейской, Калинина, Урицкого, Фокина, Горького, Крахмалева и других.

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В Брянске стартовал Федеральный проект. 12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.

«Ростелеком» дарит брянцам месяц спокойствия Абоненты «Ростелекома» в Брянской области могут бесплатно воспользоваться сервисами «Антивирус» и KasperskySafeKidsв рамках акции «Защита в подарок». Период бесплатного пользования сервисами составляет от одного до двух месяцев, в зависимости от формы подписки на них – с оплатой помесячно или сразу за год. Акция продлится до 31 марта 2019 года.

Столичные железнодорожники обеспокоены двукратным ростом количества дорожно-транспортных происшествий на переездах с начала года В январе-феврале 2018 года нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и неисправности автотранспортных средств привели к двукратному росту дорожно-транспортных происшествий.