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Двухэтажная сосулька стала проблемой для брянских коммунальщиков

Опубликовано Сегодня, 08:30

Жители Брянска продолжают жаловаться на опасные сосульки.

На этот раз двухэтажную сосульку заметили на крыше и балконах дома № 15б по улице Никитина в Володарском районе. Как рассказали в соцсетях местные жители, в ТСЖ и администрации заявили, что для борьбы с такими природными «аномалиями» в районе нет автовышек.

Брянцы отмечают, что даже в случае сбивания сосулек результат может быть непредсказуемым. «Сбили сосульки, пробили крышу. С 9 марта течет в квартирах, все какие-то комиссии ходят, а толку никакого», – пожаловалась еще одна жительница Брянска.

«Когда это чудовище таки растает, надеюсь, без последствий и жертв, надо требовать капитальный ремонт, кровли. Ведь такие монстры растут там, где идет колоссальная потеря тепла», «Позор прежде всего губернатору», – также пишут горожане.

Напомним, ранее в Брянске сфотографировали трех- и даже пятиэтажную сосульку. В мэрии горожан призвали не рисковать и обходить опасные участки.

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